Musei e parchi italiani gratuiti per gli iscritti AIRE

Londra (Caterina Rossi) – Gli italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE hanno la possibilità di visitare gratuitamente musei e parchi italiani.

L’iniziativa è stata promossa dal Ministero per i beni, per le attività culturali e per il turismo e consente per gli anni 2021, 2022 e 2023 ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE ( Anagrafe degli italiani residenti all’estero) di entrare gratuitamente a musei, aree e parchi archeologici statali.

Sarà richiesta solamente l’esibizione di idoneo documento che attesti l’iscrizione all’AIRE.

Sul sito del Ministero è inoltre possibile trovare la lista di tutti i musei, monumenti e siti archeologici statali italiani.

A questo link potete trovare il Decreto Ministeriale completo.

Potete trovare ulteriori informazioni a questi link ANPR, link AIRE.