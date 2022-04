Londra (Roberta Chiatti) – La Russia vieta l’ingresso nel suo Paese al primo ministro Boris Johnson e ad altri ministri inglesi per la loro posizione definita dai russi “ostile” sulla guerra in Ucraina.

Mosca ha affermato che la decisione è stata presa dopo le sanzioni che il Regno Unito ha fatto contro la Russia. L’elenco completo dei ministri inglesi ai quali è stato vietato l’accesso in Russia è il seguente :

Il primo ministro Boris Johnson

Il ministro degli Esteri Liz Truss

Il segretario alla Difesa Ben Wallace

Il vice primo ministro, Lord Cancelliere e il segretario di Stato per la giustizia Dominic Raab

Segretario di Stato per i trasporti Grant Shapps

Il ministro dell’Interno Priti Patel

Il Cancelliere Rishi Sunak

Ministro dell’imprenditorialità, dell’energia e della strategia industriale Kwasi Kwarteng

Il ministro per il digitale, la cultura, i media e lo sport Nadine Dorries

Il ministro delle Forze armate James Heappey

Primo ministro scozzese Nicola Sturgeon

Procuratore generale per l’Inghilterra e il Galles e avvocato generale per l’Irlanda del Nord Suella Braverman

Il deputato conservatore ed ex primo ministro britannico Theresa May

In una dichiarazione, il ministero degli Esteri russo ha affermato:

“la campagna politica di Londra volta a isolare la Russia a livello internazionale, danneggiando l’economia interna” è stata responsabile di tale decisione.

Il governo del Regno Unito ha affermato di essere rimasto “risoluto” nel suo sostegno all’Ucraina nonostante la mossa, aggiungendo di aver condannato le “azioni riprovevoli” della Russia nel paese.

Anche il primo ministro scozzese Nicola Sturgeon ha reagito alle sanzioni, descrivendo il presidente Putin come “un criminale di guerra” e giurando che non avrebbe “rifiutato di condannare lui e il suo regime”.

All’inizio di questa settimana, i governi del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno annunciato ulteriori sanzioni alla Russia.

Le sanzioni includono misure finanziarie che danneggiano l’economia russa e penalizzare il presidente russo Vladimir Putin, alti funzionari e persone che hanno beneficiato del suo regime.