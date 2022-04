Tweet on Twitter

Londra (Rosita Dagh) – Due soldati inglesi che combattono al fianco degli ucraini sono stati catturato dai russi.

Shaun Pinner che presta servizio nell’esercito ucraino, è apparso alla TV di stato russa, Rossiya 24, insieme al suo collega inglese Aiden Aslin. Dalle loro dichiarazioni non è chiaro se lo stessero facendo sotto costrizione. Una fonte del Ministro degli Affari interni, ha condannato “lo sfruttamento dei prigionieri di guerra per scopi politici”.

La famiglia del signor Pinner ha chiesto che lui e Aiden Aslin siano trattati in conformità con la Convenzione di Ginevra.

In un precedente video sui social media, il signor Pinner, originario del Bedfordshire, fornisce il suo nome e dice che stava combattendo nella città portuale di Mariupol prima di essere catturato.

Ora si trova nell’area separatista della Repubblica popolare di Donetsk nell’Ucraina orientale.

Il contratto triennale del signor Pinner sarebbe scaduto alla fine dell’anno e, secondo la sua famiglia, aveva in programma di entrare in un ruolo umanitario nel paese.

Una fonte del Foreign Office ha affermato di essere a conoscenza della detenzione di due cittadini britannici e di essere stata in contatto con le loro famiglie per sostenerli, aggiungendo che sconsigliava qualsiasi viaggio in Ucraina.