ELisabetta II – 96 anni oggi, e 70 anni di regno lunga vita a Sua Maestá

By Staff Italoeuropeo

96 anni e 70 anni di Regno, mai una regina in UK aveva raggiunto questo traguardo.

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Londra (Roberto Sarno) Piú di una icona. Una leggenda, un pilastro per la Gran Bretagna, per i sudditi, ma anche per il mondo intero.

La regina Elisabetta II oggi compie 96 anni, il compleanno per tradizione verrá festeggiato a Giugno quando la stagione é migliore, cosí e’ sempre stato fatto per 96 anni e continuerá cosi.

96 anni e 70 anni di Regno, mai una regina in UK aveva raggiunto questo traguardo. Da giugno fino a febbraio saráuna grande festa, per il giubileo di platino, la Gran Bretagna si vestirá di coliri, di musica e sará una grande festa per tutti, per omaggiare una donna dal carisma forte e una iconda di stile.

Tanta storia é passata tra le mani della Regina Elisabetta, tanti primi minitri, una guerra, problemi di palazzo, problemi all’interno della famiglia reale, ma lei é sempre lí, forte, caparbia, resistente agli attacchi della vita, a sostenere il peso della corona con dignitá e stile.

Una vita dedicata piú al regno che alla famiglia. Per tutti é la regina, nonna, madre, imperatrice di uno dei piú grandi regni del mondo. É impensabile pensare che un giorno ( il piú lontano possibile) la Regina Elisabetta II lascerá la sua nazione e i suoi sudditi, é veramente inconcepibile che una donna del genere diventata una forza per molti debba seguore il normale cammino della vita.

Per tutti Lei é li e deve stare lí. Invece come da Lei stessa annunciato sará il figlio Carlo a prendere la corona ( non amato da molti) e Camilla diventerá regina, posto che sarabbe stato di Diana.

Ma non possiamo riscrivere la storia, non possiamo tornare indietro, La Regina ci ha insegnato con il suo regnare che dobbiamo vedere sempre avanti con coraggio e dignitá.

Dopo la morlte de marito, il princile Filippo, ha subito un forte dolore, che la chiusa in se stessa, gli manca suo marito, lo sia é visto dentro quella lacrima che per la prima volta in tanti anni ha solcato il viso di Elisabetta nel giorno dei funerali.

Si é ritirata a Windsor nel castello tanto amato di famiglia, dove riposano sua madre e suo padre, e forse é li che vuole essere sepolta é li che vuole rimanre per l’eterno.

Ma per ora non ci vogliamo pensare, abbiamo ancora bisogno di Lei, ora piu’ che mai quindi tanti auguri Elisabetta e Lunga vita alla regina, lunga vita a sua maestá.