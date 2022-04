Londra (Caterina Rossi ) – Il giornalista sul campo, Claudio Locatelli a London One Radio ha spiegato l’attuale situazione in Ucraina. Locatelli al momento dell’intervista si trovava in un campo base a kramatorsk, città a noi nota per la strage alla stazione, quando un missile colpì il piazzale dove stavano cercando di evacuare diverse persone.

Locatelli è appena tornato da una missione in Luhansk che è una delle due parti del Donbas, l’altra è Donetzk. I fronti sono in continuo movimento per cui questo ha comportato ulteriori difficoltà per Locatelli e la sua troupe al raggiungimento dell’ultima zona in mano agli Ucraini in Luhansk.

Locatelli ci ha fatto capire cosa vuol dire il senso di normalitá in situazioni di guerra:

” Durante una mia diretta c’erano due signore anziane che come tante altre guardano la natura stando ferme, all’improvviso è passato un missile ed è esploso a una decina di km dal punto dove eravamo noi con le signore”

“Perchè è così, una parte della guerra è così c’è la normalità interrotta, frammentata dai missili”

Locatelli ha scelto di recarsi in questo luogo perché oltre a essere l’ultima parte del Luhansk in mano a Ucraini si trova a 15-20km dalle truppe cecene, considerate tra le più brutali per i crimini di guerra perpetuati. Parlando con queste signore, Locatelli ha provato a carpire un punto di vista locale sulle contraddizioni del Donbas; infatti, chi vive in Luhansk e Donetzk parla per lo più russo e ha sempre reputato i vicini russi come dei fratelli, fino al primo conflitto del 2014 quando iniziò la divisione del Donbas tra nazionalisti e separatisti, supportati dai Russi.

La guerra potrebbe cronicizzarsi

Secondo Locatelli questa guerra potrebbe cronicizzarsi come è avvenuto con la guerra in Siria, ma la conferma la potremo avere solo in maggio.

Infatti, il 9 maggio ci sarà l’annuale parata a Mosca contro la fine del nazismo che probabilmente sarà replicata anche a Mariupol, città che in queste ore sta cadendo in mano ai russi. Inoltre, la Russia potrebbe voler chiudere la guerra a causa delle ingenti perdite avute a Kiev.

Kiev è stato il fronte più importante dal punto di vista strategico, la capitale è stata assediata su tre fronti dai russi che hanno avuto numerose perdite umane e di mezzi militari.

“Quindi maggio probabilmente ci permetterà di capire se la guerra si cronicizzerà o se passerà a un altro livello diplomatico posticipando il futuri scenari bellici”

Situazione della Gran Bretagna con l’Ucraina

La Gran Bretagna, sta preparando una parte dell’esercito ucraino, e sta fornendo una parte delle armi.

“Il problema è che proprio dalla mia investigazione su campo alcune di queste armi sono arrivate in mano a delle milizie, non tutte le milizie saranno controllabili”

La propaganda Russa racconta ufficialmente che l’invasione dell’ucraina ha lo scopo di denazificarla ma in realtà questa guerra ha permesso a forze di estrema destr adi assumere un certo grado di potere anche grazie alle armi, problema che toccherà a Kiev risolvere una volta che il conflitto sarà terminato.

Boris Johnson sta supportando l’ucraina ma le motivazioni vanno al di là del supporto di una democrazia sotto attacco, infatti, una di queste ragioni è quella di ristabilire il ruolo dell’Inghilterra fuori dall’Europa con gli stati uniti.

Le conseguenze locali della guerra in Ucraina dipendono da area ad area, la guerra non è infatti vissuta allo stesso modo da tutta la popolazione ucraina. Ad esempio, per quanto riguarda i beni alimentari, adesso a Kiev dopo il tentativo di assedio si può trovare anche la pizza o andare al bar però comunque vige il coprifuoco militare per cui dopo le 10 i militari sono tenuti a sparare a chiunque esca di casa.

Per Locatelli essere in Ucraina adeso non è un lavoro ma un impegno per portare le informazioni e la verità.

“Nessun reporter dovrebbe parlare di cose per cui non ha fonti e che non ha verificato personalmente, dobbiamo smetterla di sbrodolare con ipotesi qualunque cosa. La propaganda è un nemico non dobbiamo contribuire a questo.”

Locatelli è anche intervenuto con una domanda alla conferenza tenuta a sorpresa dal presidente Zelensky chiedendo che molti chiedono una resa ucraina per fermare questo massacro ecco la rispista del premier Ucraino: