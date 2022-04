Tweet on Twitter

Londra ( Philip.B.O.) La “sfida” al famoso Orient Express britannico é lanciata, a farlo é il magnate italo-inglese Sir Rocco Forte noto imprenditore della catena di Hotel RF in italia in Uk e nel mondo.

Sir Forte dalla Sicilia dove ha recentemente investito riportanto a nuova vita l’ Hotel Villa Igiea di Palermo, investe anche in treni degli anni 20, o meglio in un treno in particolare il Sicilian Railway Experience ispirato proprio al noto Orient Exspress.

Grazie ad un accordo e collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato, il Sicilian Railway Experience con vagoni storici ed eleganti é stato pensato per occasioni quali eventi aziendali, presentazioni o giornate di team building.

Ma non é escluso che con il tempo si possa estendere a un tour meraviglioso per la bella Sicilia, anche perché l’intinerario c’é giá ed é straordianario:

Si parte da Palermo Centrale ad Agrigento – L’itinerario coast to coast ripercorre con passo ’slow travel’, in circa due ore, una tratta ideale alla scoperta della Sicilia occidentale attraverso luoghi più autentici e realtà intime dell’entroterra, fino a raggiungere gioielli del patrimonio dell’Umanitá come la Scala dei Turchi e la Valle dei Templi.

Si tratta sicuramente di un progetto lungimirante attraverso il quale sarà possibile far conoscere in occasioni quali eventi aziendali, presentazioni o giornate di team building le potenzialità del turismo ferroviario al fine di promuovere un nuovo modo di fare turismo, colto e raffinato, e conseguentemente venire incontro alle esigenze dei viaggiatori del futuro.