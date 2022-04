Per un giorno Trafalgar square diventa un giardino ecco il perché

By Staff Italoeuropeo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Londra (Roberto Santoro) – Ieri una delle piazze piú famose di Londra é divetata un giardino ricoperto di vegetazione pieno di oltre 6.000 piante, fiori e alberi.

Un team di grandi giardinieri e orticoltori ha lavorato tutta la notte per trasformare lo spazio di 30 x 20 m in un paradiso verde, completo di una replica della statua del leone ricoperta di fogliame vivo, erba e prato.

Il significato di questa trasformazione va ricercato a considerare i vantaggi della rinaturalizzazione e del ripristino della natura nel Regno Unito e del nostro pianeta.

La natura dovrebbe riprendere il suolo urbano, aiuterebbe a lavorare meglio.

L’uomo non é nato per stare tra il cemento, si é adattato con il tempo, ma deve ritrovare in se e intorno a se la sua vera natura dentro la natuara stessa.

Di conseguenza, lo studio, condotto tramite OnePoll, ha rilevato che oltre tre quarti (76%) vorrebbe vedere il rewilding (attività di conservazione volti a ripristinare e proteggere i processi naturali e le aree selvagge) diventare più importante nel Regno Unito.

E il 73% pensa che il governo dovrebbe fare di più per migliorare la biodiversità e preservare gli ecosistemi naturali.

Che non siano solo parole ma fatti reali: Sam Akinluyi, amministratore delegato di innocent drinks, ha dichiarato: “La nostra campagna Big Rewild mira a mostrare come possiamo usare il potere della natura per avere un impatto positivo, il tutto rendendo le comunità urbane e il pianeta luoghi più sani.

David Parry