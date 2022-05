Duro colpo per Boris Johnson alle elezioni locali crollano i Conservatori

Londra (P.B.O) Nelle elezioni locali crolla il partito del premier britannico. Perse altre due roccaforti londinesi: anche Wandsworth e Barnet passano ai laburisti.

“Abbiamo avuto una notte dura in alcune parti del Paese” ammette lo stesso premier britannico.

Il paese non crede piú ai Conservatori, complice l’aministrazione politica sulla Brexit e sicuramente per la situazione del Covid, con annessi i party gate e in ultimo gli effetti delle sanzioni inflitte alla Russia per la guerra con l’Ucraina.

Il partito laburista, ha ottenuto il controllo di Wandsworth, Barnet e Westminster, tre distretti londinesi a lungo amministrati dai conservatori. Troppo presto forse per cantare vittoria, ma un primo di un possibile cambio di rotta da destra a sinistra si intrave.

La campagna elettorale è stata dominata dall’aumento dei prezzi di cibo e carburante, che ha fatto salire vertiginosamente le bollette delle famiglie.

Insomma un voto di protesta, un messaggio dal popolo, o si riga dritto o fuori alle prossime elezioni

I partiti di opposizione chiedono al governo di fare di più per alleviare la crisi del costo della vita causata dalla guerra in Ucraina. Sia i laburisti di centro sinistra che i liberaldemocratici di centro sostengono una tassa sulle compagnie energetiche, che hanno riportato profitti record in mezzo ai prezzi del petrolio e del gas alle stelle.

Lo spoglio é ancora in corso, mancano alcuni distretti britannici,