Londra – Todd Boehly, il mega co-proprietario della squadra di Mlb dei Los Angeles Dodgers, comprerá il Chelsea ( l’accordo sará concluso alla fine di maggio ).

Il costo dell’operazione 4,25 miliardi di sterline (pari a 5,2 miliardi di dollari e circa 4,9 miliardi di euro). Quindi addio ad Abramovich, che sicuramente verrá ricordato nel calcio inglese e internazionale, ma le vicende della guerra lo anno azzerato in tutto.

Per proteggere le finanze del Chelsea, l’accordo include restrizioni su commissioni di gestione, pagamenti di dividendi e debito.

Una nuova era si apre per i Blues, in una Gran Bretagna sempre sotto scacco dalle “minacce russe” dopo le sanzioni imposte dal Governo in Russia.