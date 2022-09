Ricciardi (PD): “Urgente il riconoscimento automatico dei titoli professionali conseguiti in Italia”

Londra (Roberta Chiatti) – Secondo Toni Ricciardi è urgente il riconoscimento automatico dei titoli professionali conseguiti in Italia all’interno dello spazio europeo.

Toni Ricciardi è attualmente candidato all’estero, come capolista nella Camera dei Deputati, nella lista PD. Nel suo programma uno dei suoi obiettivi è quello di rendere automatico il riconoscimento dei titoli o dei corsi di formazione conseguiti in Italia, facilitando in questo modo la vita di un connazionale all’estero.

“Come per gli apprendistati e per le esperienze professionalizzanti maturate in Italia, così per le specializzazioni universitarie, quali dottorati e post-dottorati, deve essere garantita l’abilitazione per l’accesso ai concorsi pubblici e privati anche all’estero. Per la mobilità di ritorno, a chi rientra in Italia dopo anni di lavoro e studio all’estero va riconosciuta e garantita la medesima premialità”

