Londra (Roberta Chiatti) – Massimo Romagnoli dichiara a London ONE Radio che l’unica soluzioni alle tasse come IMU e TARI è l’abolizione totale per gli italiani all’estero.

Massimo Romagnoli, candidato all’estero nella lista “Movimento delle Libertà” ritiene necessaria tale abolizione delle tasse considerando che gli italiani all’estero sono “più contribuenti degli italiani in Italia”:

“Noi consumiamo prodotti italiani all’estero, spendiamo i nostri soldi in Italia durante le vacanze […] e il ringraziamento qual’è? Farci pagare le tasse?

Massimo Romagnoli spiega a London ONE Radio che il Movimento delle Libertà punta all’abolizione delle tasse perché si vuole essere equiparati agli italiani residenti in Italia, perchè “basta equiparare la residenza AIRE alle residenze in Italia e questo si risolve”

Per saperne di più guarda la sua intervista integrale su London ONE Radio: