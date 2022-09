Londra (redazione) – AC Milan ha organizzato un nuovo evento per i tifosi che abitano a Londra. L’evento, gratuito, avverrà il 4 ottobre presso il Boxpark di Wembley e vedrà la partecipazione di Alessandro Nesta.

L’evento è stato organizzato in occasione della prossima partita di Champions League, prevista il 5 ottobre, e che vedrà il Milan scontrarsi con il Chelsea allo Stamford Bridge.

I rossoneri ospiteranno uno speciale Fan event al BOXPARK Wembley, nel nord-ovest

Londra martedì 4 ottobre dalle 19:00 BST. L’evento vedrà la partecipazione della leggenda del Milan Alessandro Nesta, che porterà il Trofeo Scudetto 2021/22 e prenderà parte ad un Q&A con i fans.

“Sono davvero felice di far parte a questo evento a Londra e incontrare i tifosi locali, avendo così l’opportunità di ricongiungermi con i fan rossoneri

è qualcosa di cui non vedo davvero l’ora” – dichiara Nesta

All’evento i fans avranno anche l’opportunità di prendere parte a un Quiz a tema rossonero ideato da BOXPARK Wembley per l’occasione, con premi speciali in palio. La serata proseguirà poi con la proiezione di una partita storica del Milan per mantenere alto lo spirito dei tifosi in vista della

Partita di Champions League.

I primi 300 fans che si registreranno all’evento cliccando qui, riceveranno un regalo come riconoscimento della loro passione per i rossoneri.

Dopo l’evento, mercoledì 5 ottobre dalle 13:00 alle 15:00 BST, la leggenda del Milan, Daniele Massaro, visiterà il PUMA Store London Carnaby, nell’iconica Carnaby Street, con il Trofeo Scudetto 2021/22, regalando ai tifosi un’altra occasione per posare per una foto con il simbolo del campionato della scorsa stagione trionfo.

Londra infatti sarà la prima tappa dell’AC Milan Trophy Tour, un tour mondiale in partnership con lo storico partner rossonero Emirates che vedrà il Club portare in trasferta il Trofeo Scudetto 2021/22 per incontrare i tifosi rossoneri nel mondo. Dopo Londra, il tour proseguirà a New York City,

dove i rossoneri ospiteranno un altro fan event all’esclusivo 40/40 di JAY-Z Club a Manhattan in concomitanza con la partita di Serie A tra Milan e Juve.