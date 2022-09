Sciopero dei treni della South Western Railway dal 1 ottobre tutti i dettagli nell’articolo

By Staff Italoeuropeo

Londra (redazione)- Scioperi dei treni dal 1 ottobre, e 2 ottobre, previsto un prolungamento fino al 5 ottobre.

A causa del previsto sciopero nazionale, i passeggeri di SWR sono invitati a viaggiare in treno solo se strettamente necessario sabato 1 e domenica 2 ottobre.

SWR eseguirà un servizio fortemente ridotto sabato 1 ottobre, con parti significative della rete completamente chiuse.



Un servizio fortemente ridotto sarà operativo dalle 07:15 alle 18:30 su un numero limitato di rotte per coloro che non hanno altra scelta che viaggiare.

Anche domenica 2 ottobre sarà fortemente colpita dallo sciopero; i primi treni sulla rete partiranno molto più tardi del solito.

A causa dei previsti lavori di ingegneria di Network Rail, tutte le stazioni tra Windsor e Feltham saranno chiuse sabato 1 ottobre.

La South Western Railway (SWR) sta esortando i clienti a viaggiare in treno solo se assolutamente necessario sabato 1 e domenica 2 ottobre a causa della prevista azione sindacale RMT e TSSA.

I passeggeri, e le persone che di solito prendono il treno, dovrebbero aspettarsi gravi interruzioni della rete e, se devono viaggiare in uno di quei giorni, dovrebbero cercare di farlo con altri mezzi.

Tratti significative della rete saranno completamente chiuse e i treni in circolazione saranno molto meno frequenti e molto più trafficati rispetto al normale.

A differenza dei precedenti giorni di sciopero, sabato 1 ottobre, i treni sulla Windsor Line effettueranno due corse all’ora e termineranno presto a Feltham. Ciò è dovuto agli aggiornamenti ingegneristici di Network Rail pianificati da 375 milioni di sterline che, una volta completati, miglioreranno i servizi futuri su questa linea per molti anni a venire.

A causa dell’impatto della giornata di sciopero, i clienti sono inoltre invitati a viaggiare solo se strettamente necessario domenica 2 ottobre, quando i primi treni partiranno molto più tardi del solito sulla rete e probabilmente saranno molto occupati.

Il personale di Network Rail, più di 2.100 membri SWR del sindacato RMT e membri SWR del sindacato TSSA inizieranno uno sciopero sabato 1 ottobre, causando gravi disagi.

Network Rail fornirà la copertura di emergenza per ruoli critici, inclusi gli operatori delle sale di controllo elettriche, i segnalatori, i team di manutenzione e di risposta, ma non sarà in grado di coprire l’intera giornata.

L’orario ridotto di SWR sarà operativo dalle 07:15 alle 18:30 di sabato 1 ottobre e sarà composto da:

Due treni all’ora in ciascuna direzione tra London Waterloo e Feltham

Due treni semiveloci all’ora in ciascuna direzione tra London Waterloo e Basingstoke

Quattro treni all’ora in ciascuna direzione tra London Waterloo e Woking

Due treni veloci all’ora in ciascuna direzione tra London Waterloo e Southampton Central

I treni non si fermeranno in tutte le stazioni di queste rotte. Non ci saranno servizi SWR nel resto della rete.

Consigliamo di controllare sempre prima di mettersi in viaggio, poiché i loro collegamenti con altri operatori potrebbero essere influenzati o non funzionare affatto.

Il direttore delle prestazioni e della pianificazione della South Western Railway, Steve Tyler, ha dichiarato:

“Mi dispiace che a causa dello sciopero dobbiamo esortare i nostri clienti a viaggiare solo se strettamente necessario sabato 1 ottobre e domenica 2 ottobre. Coloro che hanno bisogno di viaggiare dovrebbero cercare di farlo con altri mezzi.

“Siamo grati ai nostri clienti per la loro continua cooperazione, pazienza e comprensione mentre l’industria ferroviaria lavora per porre fine a questa dannosa azione di sciopero a livello nazionale”.

I clienti sono invitati a controllare il sito Web SWR per le informazioni più recenti qui.