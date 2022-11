Londra (redazione) – In Regno Unito sta per arrivare l’inverno, le temperature si abbassano e diventa comune contrarre l’influenza.

– Mantenere la giusta idratazione

È importante mantenere il proprio organismo idratato assumendo liquidi necessari come acqua, succhi di frutta, tisane ed evitando bevande contenenti caffeina.

– Curare l’alimentazione

Scegliete cibi leggeri come la classica pasta in bianco, riso bollito, pane tostato, mele cotte e banane ed evitate cibi pesanti come carne rossa e latticini.