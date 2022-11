Consolato Londra: Carte di identitá elettroniche aumentano gli appuntamenti per i cittadini

By Staff Italoeuropeo

Londra- Nel quadro delle iniziative intraprese per migliorare l’accesso e la fruibilità dei servizi consolari, sono lieto di comunicarvi l’aumento degli appuntamenti per il rilascio della Carta di Identità Elettronica. I nuovi appuntamenti saranno disponibili da inizio febbraio sulla piattaforma Prenot@mi (https://prenotami.esteri.it/) e verranno pubblicati in aggiunta a quelli che sono messi a disposizione dell’utenza regolarmente alle ore 18.00.

Le informazioni sul servizio sono disponibili al seguente link: https://conslondra.esteri.it/…/carta-didentita…/

Con l’occasione, auguro un buon fine settimana a tutti voi.

Domenico Bellantone Console Generale d’Italia a Londra

ATTENZIONE! Il servizio e’ riservato ai cittadini italiani iscritti all’AIRE nella circoscrizione consolare del Consolato Generale d’Italia a Londra.

