Londra (Roberta Chiatti) – Rimpatriare in Italia dopo aver conseguito gli studi all’estero è un’operazione frequente tra gli attuali studenti.

Negli ultimi periodi abbiamo assistito a persone che andavano all’estero solo per esperienze accademiche e non per risiedervi.

Tuttavia, una laurea all’estero richiede diverse procedura di convalida per chi desidera tornare a lavorare in Italia.

London ONE Radio, unica radio italiana ufficiale in Regno Unito, ha voluto affrontare questa tematica con l’Avv. Alex Amicarelli.

Stando alla legge, l’Avv. Amicarelli spiega che in Italia ci sono diverse procedure affinchè la nostra laurea estera ci venga convalidata in Italia:

Si può chiedere che la laurea venga “riconosciuta di un certo valore in Itali”

Oppure richiedere la convalida ad una università, anziché al Ministero, e sarà poi l’Università a decretare se convalidarla automaticamente o integrando degli esami.

Un’altra operazione, di tipo amministrativo, è rivolgersi al Consolato italiano del Paese in cui si sono conseguiti gli studi richiedendo una dichiarazione di valore.

