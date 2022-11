Scozia: nessun referendum d’indipendenza senza il consenso del governo britannico

Londra (Roberta Chiatti) – La Scozia non può indire alcun referendum d’indipendenza senza il consenso del governo britannico, a dichiararlo è stata la Corte Suprema.

La dichiarazione della Corte Suprema arriva dopo l’annuncio del PM scozzese Nicola Sturgeon in merito all’introduzione di un referendum il 19 ottobre 2023.

Oggi la corte ha stabilito all’unanimità che non ha il potere di farlo. Il presidente della corte Lord Reed ha affermato che le leggi che hanno creato il parlamento scozzese devoluto nel 1999 significavano che non aveva il potere di legiferare su aree della costituzione, inclusa l’unione tra Scozia e Inghilterra.

E ha respinto l’argomentazione del governo scozzese secondo cui qualsiasi referendum sarebbe “consultivo” e non avrebbe alcun effetto legale sull’unione, con le persone semplicemente invitate a esprimere la loro opinione sull’opportunità o meno che la Scozia diventi un Paese indipendente.

Lord Reed ha aggiunto:

In assenza di un accordo tra i due governi, il Parlamento scozzese non ha quindi il potere di legiferare per un referendum, ha affermato.

Intanto Nicola Sturgeon ha dichiarato suTwitter di essere delusa ma rispetta la sentenza della corte.

1/ While disappointed by it I respect ruling of @UKSupremeCourt – it doesn’t make law, only interprets it.

A law that doesn’t allow Scotland to choose our own future without Westminster consent exposes as myth any notion of the UK as a voluntary partnership & makes case for Indy

— Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) November 23, 2022