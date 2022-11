Nuovo calendario su scioperi delle ferrovie inglesi e bus di Londra

By Staff Italoeuropeo

Londra (Roberta Chiatti) – Durante le feste natalizie sia le ferrovie inglesi che i bus di Londra hanno programmato diversi scioperi.

Secondo le ultime notizie dei sindacati, gli scioperi sono già aumentati e sono previsti fino a gennaio 2023.

Agli scioperi si aggiungono anche i lavori che Network Rail realizzerà nei mesi di dicembre e gennaio. Sono circa 300 i progetti di ingegneria nelle affollate stazioni londinesi. Circa il 95% della rete ferroviaria dovrebbe essere aperta come al solito, ma la società di infrastrutture raccomanda ai viaggiatori di “pianificare i propri viaggi in anticipo”.

Quali servizi di Londra sono interessati dall’interruzione ferroviaria?

Dal 17 dicembre al 23 dicembre la Bakerloo line, sulla metropolitana di Londra, non sarà operativa da Harrow Harrow & Wealdstone a Queen’s Park. Sull’Overground non ci saranno treni tra Watford Junction e Euston. Linee di autobus temporanee sostituiranno le linee chiuse.

La stazione di Liverpool Street sarà chiusa tra il giorno di Natale e il 2 gennaio. Saranno interessati i treni Greater Anglia, Stansted Express e Cambridge.

Da Euston, tra il 24 e il 30 dicembre, verranno ridotti i servizi per Manchester Piccadilly, Birmingham New Street, Liverpool Lime Street, Birmingham International, Blackpool North, Scotland e Glasgow Central.

Non ci saranno treni Southern o Gatwick Express da o per London Victoria dal 25 dicembre al 2 gennaio.

La stazione di Cannon Street sarà chiusa alla vigilia di Natale con servizi che iniziano o terminano al London Bridge.

Anche la stazione di Lewisham sarà chiusa il 24 dicembre e non ci saranno treni tra New Cross, St Johns e Dartford via Bexleyheath.

Ci sarà un servizio ridotto per i servizi pendolari da Londra Waterloo tra il 27 dicembre e il giorno di Capodanno a causa dei lavori di rafforzamento del ponte a Battersea.

Quando avverranno i lavori di ingegneria?

La maggior parte dei lavori si svolgerà tra il 24 dicembre e il 2 gennaio.

La metropolitana e l’Overground funzioneranno?

Il 25 novembre ci sarà lo sciopero della metropolitana le cui linee non saranno operative.

La maggior parte della metropolitana e dell’Overground dovrebbe funzionare normalmente, anche se non è stato confermato se la chiusura di Liverpool Street influirà anche sulla metropolitana.

Gli autobus di Londra?

I lavori di ingegneria non influiranno sui servizi di autobus londinesi, ma ci saranno diffusi scioperi degli autobus a Londra per tutto il mese di dicembre. Un migliaio di autisti di autobus nel sud e nell’ovest di Londra usciranno per dieci giorni il 22, 25 e 26 novembre e l’1, 2, 3, 9, 10, 16 e 17 dicembre.