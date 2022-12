Londra (Redazione) – Il Consolato Generale d’Italia a Londra ha pubblicato i numeri delle pratiche eseguite nel mese di novembre 2022.

Di seguito tutti gli aggiornamenti:

PASSAPORTI: 2.819

2022: 38.206

EMERGENCY TRAVEL DOCUMENTS (ETD)

Novembre: 66

2022: 848

Deleghe e nulla osta per il rilascio del passaporto a cittadini iscritti all’AIRE inviate a questure e altri uffici consolari

Novembre: 121

2022: 2.432

Carte d’identità elettroniche:

Novembre: 388

2022: 4.105

AIRE

Pratiche completate a novembre/Applications completed in November: 3.966

di cui

– per iscrizione/registrations 2.014

– per cambio di indirizzo/change of address 1.952

Pratiche completate da inizio 2022/Application in 2022: 48.882

Nel 2022: 48.882 di cui

– per iscrizione:21.028

– per cambio di indirizzo: 27.854

Cittadini italiani iscritti all’AIRE in Inghilterra del sud e Galles al 30.11.2022/ Italian citizens registered in AIRE in southern England and Wales on the 30th November 2022: 363.607

STATO CIVILE/REGISTRY OFFICE

Novembre: 736 di cui

– nascita: 553

– matrimonio/unione civile: 166

– divorzio/divorce 17

In 2022: 7.968 di cui

– nascita/birth certificates 5.560

– matrimonio/unione civile – marriage/civil partnership 2.180

– divorzio/divorce 228

ATTI NOTARILI/NOTARY ACTS

Novembre/November: 88

2022: 859

DICHIARAZIONI DI VALORE/DECLARATIONS OF VALUE

Novembre/November: 114

2022: 1.306

VISTI D’INGRESSO/VISAS

Pratiche lavorate a novembre/Applications completed in November: 1.350

Pratiche lavorate nel 2022/ In 2022: 14.734