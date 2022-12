Londra (redazione) – Il leggendario deli italiano a Londra, “I Camisa & Son” potrebbe chiudere per sempre.

“I Camisa & Son” è una gastronomia italiana aperta nella zona di Soho dal 1929 e vende prodotti tipici italiani: pasta, panini, e tante altre prelibatezze gastronomiche.

Nel 2014 il business fu venduto all’importatore italiano “Alivini” che purtruppo quest’anno si ritrova a fare i conti con una dinamica piuttosto negativa e che mette a rischio l’attività.

Gianni Segatta, direttore di Alivini ha dichiarato che sarà costretto a chiudere il deli italiano per sempre dopo Natale, a meno che ci sia qualcuno interessato e che possa salvarlo.

‘Non possiamo gestire l’attività ora. È molto triste. È un marchio storico e lo adoriamo, ma è tutto così difficile. Non vogliamo chiuderla, ma alla fine è inutile andare avanti perché stiamo perdendo troppo”.

Il problema è il basso fatturato per non parlare degli alti prezzi delle bollette, l’IVA e gli stipendi. Gianni Segatta aggiunge:

“Soho è cambiata troppo. Le cose andavano bene prima della pandemia, ma ora non è più quello di una volta. Le famiglie che vivevano qui se ne sono andate. Avevamo le code per entrare, ma ora non più.’