Londra (redazione) – L’Italian Christmas Fair organizzata da Il Circolo torna l’8 e il 9 dicembre alla Chelsea Old Town Hall.

L’ormai tradizionale mercatino di Natale, alla sua venticinquesima edizione, è ormai una tradizione delle festività natalizie della comunità italiana, e non solo, a Londra.

Ci sarà un’ampia scelta per gli acquisti natalizi piccoli o grandi, dalla moda agli accessori

per la casa, ai prodotti di artigianato locale e alla gioielleria. Si potranno assaggiare, ed

acquistare, leccornie italiane di qualità, dal vino agli oli, dalla focaccia ai formaggi sardi,

dalla cioccolata alla pasticceria di qualità.

Inoltre ci sarà un’ampia scelta di masterclasses preparate apposta per il Circolo da

alcuni dei nostri sponsors. Il ricavato sarà devoluto a Il Circolo per le sue scholarships,

awards e progetti culturali.

L’evento sarà inaugurato l’8 dicembre alle 10.30 Inauguriamo col taglio del nastro da parte della moglie dell’Ambasciatore signora Mariagrazia Lambertini che è Patron del Circolo.

Il mercatino sarà aperto al pubblico dalle ore 11.

Ecco il programma completo:

Giovedi 8 Dicembre

13.00 Wine and Cheese by Egrò: Come accoppiare formaggi e vini italiani di qualità.

16.00 Christmas Stories time in Italian by SIAL bilingual English/Italian primary school.

17.00 Aperitivo heroes! by Campari Group. Leggende e tecniche per preparare i cocktails piu’ famosi.

Venerdi 9 Dicembre

11.00 Yoga for beginners. Meditation and body loving by Rossella Forastiero.

13.00 Christmas Tiramisù forever by Eataly. Come preparare a regola d’arte il tipico dolce italiano

16.00 Coloured Christmas gnocchi! Children cooking workshop by Seeds for Kids.

Tutte le masterclasses sono prenotabili su Eventbrite a questo link:

https://www.eventbrite.co.uk/d/united-kingdom–london/egro'/

Ci sarà’ l’Italian Bookshop che porterà alcuni dei suoi autori a presentare e firmare, i loro

nuovi lavori: Enrico Franceschini, Caterina Soffici, Simonetta Agnello Hornby, Ginny Chiara Viola e Marco Varvello.

Oltre alle masterclasses ci sarà anche un Babbo Natale tutto speciale che arriverà a Londra

proprio per la Fiera de Il Circolo! Chi vorrà potrà’ anche avere una video cartolina con

Babbo Natale da personalizzare per amici e parenti!

La sera dell’8 ci sarà una serata di Fundraising il Console Generale Domenico Bellantone farà un saluto e presentiamo un nuovo progetto di collaborazione con Il Royal Ballett per un contributo ad uno studente/essa, madrina del progetto presente all’evento è Alessandra Ferri.

La serata sarà allietata da Ginny Chiara Viola astrologa che ci dirà a quale vino corrispondono i vari segni zodiacali. Per prenotare basta inviare una mail a attivita@ilcircolo.org .uk

Inomma, c’e’ veramente di tutto per entrare nello spirito natalizio e cominciare a celebrare

questi giorni magici di fine anno! Facendolo avrete anche la possibilita’ di aiutare Il Circolo

nella sua opera di beneficienza con borse di studio e contributi a favore di studenti

meritevoli.