Londra (redazione) – La vaccinazione contro il Papilloma Virus (HPV) è possibile farla con i medici italiani in UK della clinica privata “Italian GP London”.

Il vaccino contro l’HPV protegge dall’infezione da papilloma virus umano (HPV) che causa i tumori della cervice uterina e altri tipi di tumore che colpiscono donne e uomini.

Il vaccino può prevenire circa il 90% delle neoplasie causate dall’HPV: è altamente efficace e anche molto sicuro.

Esistono molti ceppi del virus HPV, due dei quali (HPV 16 e 18) da soli sono responsabili del 70% dei casi di cancro della cervice uterina. Anche gli uomini traggono vantaggio dalla vaccinazione, perché vengono protetti dai condilomi anogenitali e da alcuni tumori correlati all’infezione, come quelli del pene, dell’ano e della base della lingua.

Il programma di vaccinazione NHS per l’HPV è offerto gratuitamente in UK nelle scuole a ragazze e ragazzi nel corso del dodicesimo anno di età, considerato il momento critico per il contagio.

Ciò non significa che non possa essere effettuato dopo, ma in quel caso si esce dal programma vaccinale pubblico e bisogna provvedere privatamente.