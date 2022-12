Londra (Roberta Chiatti) – In Europa, entro giugno 2023, sarà possibile usare il telefono in aereo, a dare il via libera è stata la Commissione europea.

Gli aerei che viaggiano all’interno dell’UE saranno dotati di tecnologie che permetteranno ai passeggeri di chiamare, inviare messaggi e utilizzare i dati mobili durante il volo. Questa iniziativa è stata progettata per sfruttare al massimo le capacità della nuova tecnologia di rete 5G.

Ma non è solo il 5G che sarà consentito sugli aerei nell’UE: saranno consentite anche le precedenti reti di tecnologia mobile come 4G e 3G. Sarà tutto disponibile per l’uso entro il 30 giugno 2023.

Buone notizie anche dagli aeroporti in Regno Unito

Da giugno 2024 saranno allentante le restrizioni sul trasporto di liquidi e laptop a bordo. I passeggeri potranno infatti portare contenitori di liquidi da 2 litri grazie all’introduzione di nuove tecnologie che forniranno al personale di sicurezza immagini più dettagliate di ciò che si trova nelle borse dei passeggeri.

Le attuali regole di sicurezza aeroportuali sono state introdotte nel 2006 dopo un piano terroristico sventato per far saltare in aria aerei che viaggiavano sulla tratta Londra – Stati Uniti con bombe liquide fatte in casa.

Adesso le cose però cambiano ed infatti la scadenza di giugno 2024 viene introdotta dopo diverse prove negli aeroporti, iniziate nel 2018.

Gli scanner CT creano un’immagine 3D di ciò che è all’interno delle borse dei passeggeri. È già utilizzato negli aeroporti d’oltremare come Schiphol ad Amsterdam e diversi negli Stati Uniti.