Londra (redazione) – Più di 130 operatori di autobus fuori Londra inizieranno a limitare le tariffe per singoli adulti a £ 2.

L’iniziativa verrà introdotta a gennaio 2023 come parte di un programma finanziato dal governo per aiutare le persone a risparmiare.

National Express e Stagecoach saranno tra coloro che introdurranno la nuova tariffa in Inghilterra dal 1° gennaio fino al 31 marzo.

Le singole tariffe degli autobus locali in Inghilterra costano in media £2,80, ma possono superare le 5 sterline nelle zone rurali.

Tuttavia città come Manchester, Liverpool e West Yorkshire hanno già le tariffe da 2 sterline ma nel loro caso il programma è a lungo termine.

Il Dipartimento dei trasporti ha affermato che gli autobus sono la forma di trasporto pubblico più popolare in Inghilterra, rappresentando la metà di tutti i viaggi. Il governo sta spendendo 60 milioni di sterline per “aiutare famiglie, studenti e pendolari” eliminando “due milioni di viaggi in auto dalla strada”.

D’altra parte però e tariffe degli autobus locali in Inghilterra sono aumentate del 4,2% negli ultimi tre mesi fino al 30 giugno 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.