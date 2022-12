Londra (redazione) – I dipendenti della Elizabeth Line, la nuova linea della metropolitana di Londra, sciopereranno.

Il 94% del personale della linea che lavora per Rail for London Infrastructure (RfLI) e sono membri del sindacato Prospect ha votato “sì” per gli scioperi con il 92% che sostiene anche altre forme di azione.

Anche se le date non sono state ancora pubblicate, sappiamo che il motivo per cui l’Elizabeth Line riguarda il salario. Anche in questo caso i sindacati hanno rifiutato l’offera di un aumento pari al 4,4% per il 2023, perchè ben al di sotto del tasso di inflazione.

Mike Clancy, segretario generale di Prospect, dichiara:

“I nostri membri hanno lavorato duramente per preparare al meglio la linea Elizabeth prima che fosse entrata in funzione, ma vengono trattati in modo significativamente peggiore rispetto ai lavoratori equivalenti nel resto della rete londinese.

Non solo, rispetto a tutte le altre linee della metropolitana, l’Elizabeth Line è quella che fa incassare alla Transport for London la più alta percentuale di incassi.

Secondo le ultime statistiche tra luglio e settembre 2022 ci sono stati 44.12 milioni di passeggeri a bordo con un totale di 70 milioni di viaggi finora eseguiti dallo scorso 24 maggio

