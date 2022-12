Londra (redazione) – Oggi, 21 dicembre 2022, Londra spegnerà le sue luci di Natale come segno di solidarietà nei confronti dell’Ucraina.

In Ucraina è ancora in corso la guerra ed è diventata una terra dove la crisi umanitaria vede oltre 10 milioni di persone che vivono senza elettricità, riscaldamento e acqua, mentre le temperature scendono a -20 gradi.

Per questo motivo è stata istituita una nuova campagna, An Hour For Ukraine, che cerca di attirare l’attenzione sulla difficile situazione del Paese, mentre affronta il giorno più buio dell’anno tra continui blackout.

An Hour For Ukraine questa sera, 21 dicembre, e vedrà le luci dei punti di riferimento internazionali spente per un’ora. Il tutto fa parte di una raccolta fondi da 10 milioni di dollari per generatori per ospedali in tutta l’Ucraina.

Le luci si spegneranno alle 20:00 GMT a Trafalgar Square, Cattedrale di Canterbury, Lambeth Palace e Parlamento scozzese a Edimburgo. Anche varie luci natalizie nelle principali strade di Londra si spegneranno come parte della campagna. Altre città che partecipano alla campagna, come Parigi, New York, Sydney e altre, spegneranno le luci dalle 20:00 alle 21:00 ora locale.

Volodymyr Zelenskyy, presidente dell’Ucraina, ha dichiarato quanto segue:

“Quando la luce si spegne, lo prendi sempre come qualcosa fuori dall’ordinario. ​Ma quando trascorri quattro, dieci, venti ore o addirittura giorni senza di essa e inizi ad abituarti all’oscurità, questa è la cosa peggiore di sempre. Ciò significa che la luce non è l’unica cosa che vogliono portarti via. Mirano a tutto ciò che fa parte della tua vita. È così che viviamo in Ucraina in questo momento: difendendoci dal nemico che è venuto a distruggerci. Ecco perché ora mi rivolgo a voi, veri amici dell’Ucraina. Abbiamo bisogno del tuo supporto! Ogni medico costretto ad operare al buio. Ogni padre e ogni madre che fa di tutto per dare alle proprie famiglie ciò di cui hanno bisogno, anche nell’oscurità. Ogni ucraino che ha fede nella libertà, nonostante l’oscurità.

Anche il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dato il suo sostegno con una dichiarazione:

“Il 2022 sarà un anno definito dall’eroismo del popolo ucraino nel difendere la propria patria dall’invasione illegale del presidente Putin. Mentre tutti ci prepariamo per le festività natalizie, quest’ora di oscurità ci ricorda tutte le difficoltà e le privazioni affrontate ogni giorno dagli ucraini”