Tweet on Twitter

Share on Facebook

Londra (Roberta Chiatti) – Il 4G (e 5G ready) è ora disponibile sulla London Underground da ieri, mercoledì 21 dicembre.

Il servizio è ora disponibile sulla Central Line tra Holland Park e Queensway ed entro questa settimana sarà disponibile sulla linea settentrionale tra Kentish Town e Archway.

TfL ha eliminato il loro wifi inaffidabile e ha deciso di migliorare la sua connessione mobile non solo in stazione ma anche mentre si è in viaggio.

Tuttavia al momento, è disponibile solo per i clienti su EE e Vodafone ma nel 2023 anche i clienti d Three UK e Virgin Mobile/O2 avranno accesso al 4G e 5G.

Altri test si svolgeranno durante il periodo natalizio a Tottenham Court Road, Oxford Circus e Camden Town per le prossime fasi di aggiunta.

Solo entro la fine del 2024 si prevede che l’intera metropolitana di Londra avrà accesso al 4G.