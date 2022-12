Londra (Roberta Chiatti) – Dal 1 gennaio 2023 non sarà richiesto ai cittadini di eseguire un test per convertire la propria patente britannica in quella italiana.

Il Regno Unito e l’Italia hanno firmato questa mattina, 23 dicembre 2022, un nuovo accordo sul riconoscimento delle patenti britanniche in Italia.

A firmare l’accordo è stato l‘Ambasciatore britannico in Italia Ed Llewellyn e il Ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. Secondo l’accordo, chi possiede una patente britannica acquisita con un test in Regno Unito, dal 1 gennaio 2023, non sarà richiesto alcun test per convertire la propria “UK driving Licence” in patente italiana.

L’accordo dovrà essere ratificato da entrambi i Paesi e questa procedura richiederà un po’ di tempo, ma comunque l’accordo entrerà in vigore sin dai primi giorni del nuovo anno 2023.

D’altra parte l’Ambasciata britannica in Italia sta cercando di trovare un accordo con le autorità italiane che vuole prorogare per altri 12 mesi l’esistente accordo che permette, a chi già risiede in Italia, di viaggiare con patente britannica.

In merito alla seconda richiesta fatta dall’Ambasciata britannica in Italia ci saranno ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.

Ne caso inverso, un cittadino con patente italiana che desidera convertirla in patente britannica può farlo senza alcun test. Tuttavia, in questo caso, la conversione non è necessaria in quanto si può guidare in Gran Bretagna con una patente (valida, non scaduta) acquista in un Paese membro dell’Unione Europea.