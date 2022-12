Londra (redazione) – L’Ambasciata britannica in Italia ha presentato una nuova guida per assistere le vittime straniere in Italia.

Presentata nella sede dell’ambasciatore britannico Ed Llewellyn, il nuovo pamphlet illustra, in lingua inglese, le informazioni essenziali e le misure di tutela per le vittime di abuso sessuale in Italia.

Il progetto è stato elaborato dall’Ambasciata britannica in Italia e dal Servizio centrale anticrimine della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.

Il vademecum, illustrato alla presenza del direttore centrale anticrimine Francesco Messina, è rivolto non solo alle cittadine e ai cittadini britannici ma a chiunque sia in grado di comprendere la lingua inglese e sia stato vittima di violenza sessuale in Italia.

La guida fornisce le informazioni necessarie per sporgere denuncia e accedere all’assistenza e alla protezione garantite in Italia, fra le quali quella denominata “Codice Rosso”, in grado di rendere più efficace e tempestiva la risposta giudiziaria.

L’opuscolo, scaricabile in inglese e in italiano, sarà disponibile in tutte le questure e uffici della Polizia di Stato d’Italia e in altri uffici pubblici.

Francesco Messina, direttore Centrale anticrimine della Polizia di Stato, dichiara:

“L’attenzione verso i crimini contro le donne è una priorità della Direzione centrale anticrimine e l’iniziativa presentata oggi rappresenta un altro passo per aiutare queste ultime a difendersi contro ogni forma di sopraffazione legata al genere [… ]”

L’Ambasciatore britannico, Ed Llewellyn, ha dichiarato:

“La tutela dei cittadini britannici in Italia è una delle priorità della nostra missione diplomatica. Sono molto grato alla Polizia di Stato per questa opportunità, che consentirà di assistere in maniera più efficace le cittadine britanniche e quante non sono in grado di padroneggiare la lingua italiana […]”