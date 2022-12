Londra (redazione) – Londra sta per accogliere il più grande edificio in legno ed ecosostenibile della ditta Foster + Partners.

Il progetto si chiama The William e farà parte di un più ampio sviluppo da 3 miliardi di sterline presso Queensway a Londra e questo comporterà la rimozione di un edificio esistente del dopoguerra che era in cattive condizioni. Una volta completato, ospiterà uffici e abitazioni e aree commerciali.

L’edificio sarà di sei piani e ospiterà uffici, negozi e 32 nuove case, 11 delle quali saranno a prezzi accessibili.

Foster + Partners dichiara:

“Il progetto prende il nome da William Whiteley , l’omonimo fondatore del vicino grande magazzino Whiteleys situato sul lato opposto della strada, anch’esso in fase di riqualificazione da parte di Foster + Partners. The Whiteley offrirà altri 139 appartamenti, 19 nuovi negozi e ristoranti, oltre al Six Senses Hotel and Spa”.