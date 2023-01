Londra (redazione) – Entro questa settimana l’Inghilterra introdurrà nuove restrizioni Covid per chi arriva dalla Cina.

Secondo il Regno Unito, chi arriva dalla Cina dovrà sottoporsi a un test Covid prima di viaggiare e se il test dovesse risultare positivo non saranno autorizzate ad entrare nel Regno Unito.

Le restrizioni saranno introdotte da giovedì 5 gennaio anche se, è stato dichiarato, ci sono alcuni dettagli da chiarire come: il numero di passeggeri che verranno sottoposti a test all’arrivo e cosa succede a coloro che viaggiano da Hong Kong o indirettamente dalla Cina continentale.

È giusto precisare che che tale decisione riguarderà solo l’Inghilterra, perché il viaggio è una questione devoluta.

In merito ai viaggiatori in arrivo nel Regno Unito dalla Cina risultati positivi al Covid il segretario ai trasporti, Mark Harper, dichiara che per ora non sono stati messi in quarantena perchè quello che stanno facendo è raccogliere questi dati informazioni a fini di sorveglianza.

Attualmente una persona su 45 ha il covid in Regno Unito.