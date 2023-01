Londra (Roberta Chiatti) – Il Consolato Generale d’Italia a Londra agevola nuovamente il servizio passaporti con delle novità.

Una delle iniziative che ha da poco introdotto riguarda il rilascio del passaporto per i minori di età compresa tra i 12 e i 17 anni.

Infatti da mercoledì 18 gennaio i cittadini italiani di età compresa tra 12 e 17 anni potranno recarsi presso il Consolato Generale senza appuntamento.

Tale canale sarà disponibile in Consolato ogni mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 16.00.

Le modalità ed i requisiti per fruire di tale servizio sono i seguenti:

– Il minore dovrà essere iscritto all’AIRE ed accompagnato da almeno un genitore o da altra persona che ne ha la potestà genitoriale;

– Il rilascio del passaporto non avverrà a vista, ma sarà stampato e inviato all’indirizzo di residenza fornito entro 3 giornate lavorative dalla data dell’appuntamento.

Al fine di poter processare la richiesta, il cittadino dovrà presentare al Consolato i seguenti documenti:

1) modulo firmato da un genitore o altra persona esercente la potestà genitoriale;

2) Postal Order intestato a Italian Consulate General. Per verificare l’importo corretto, consultare le Tariffe Consolari;

3) busta raccomandata Special Delivery (500 gr) preaffrancata (con francobollo non annullato da una data specifica) e prepagata per la spedizione del nuovo passaporto e la restituzione di quello precedente.

4) Due fotografie formato tessera identiche e recenti (acquisite da non oltre 6 mesi), conformi agli standard internazionali ICAO;

5) passaporto italiano precedente o altro documento italiano di identita’;

6) assenso firmato da entrambi i genitori (si rimanda all’apposita pagina per verificare le modalità’ in cui l’assenso deve essere presentato, in particolare se un genitore è extra-UE)

In assenza di tali documenti non sarà’ possibile accogliere la richiesta.

In ogni caso, sarà comunque sempre possibile prenotare un appuntamento tramite la piattaforma Prenot@mi o centralino.