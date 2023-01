Il team italiano che invento il PC

No, niente Wozniak o Steve Jobs, qui si parla dei VERI inventori del Personal Computer, qui si parla di una storia Italiana che cambiò il mondo.

Ivrea 1962, Il genio visionario Adriano OLIVETTI è già morto e la successione dell’azienda è affidata a suo figlio Roberto.

C’è però un ingegnere di nome Pier Giorgio Perotto, che ha un’dea geniale, degna del grande Adriano, costruire una macchina per elaborare dati che offra autonomia funzionale e che quindi abbia dimensioni ridotte per stare in ogni ufficio, programmabile, dotata di memoria, flessibile e semplice da usare.

Perotto crea un Team di giovani Ingegneri: Giovanni De Sandre, Gastone Garziera, Giancarlo Toppiche lavora su questo progetto “IMPOSSIBILE” per l’epoca, considerando che sino ad allora i Computer erano grandi come stanze ed utilizzabili solo da esperti programmatori.

Dopo 1 anno dal lancio del progetto, il TEAM riesce a sviluppare un primo rudimentale prototipo rinominato “Perottina” ma purtroppo Olivetti, sprofonda in una crisi finanziaria profondissima, entrano nuovi soci e non capendo le potenzialità enormi che aveva il reparto Elettronico dell’azienda lo svendono all’ americana General Electric con tutti i brevetti, al motto…

“Nessuna azienda Europea può entrare nel mercato dell’elettronica, non fa per noi, non siamo in grando, per quello ci sono gli americani”

Perotto però riesce a sottrarsi e sottrarre il suo TEAM al trasferimento, e prosegue dimenticato dal resto dell’azienda, che oramai si occupava d’ altro, nel suo progetto visionario facendo progettare il Design della Macchina a Mario Bellini (designer famoso dell’epoca)

1965 New York. Il prototipo definitivo della Programma 101 è finalmente pronto ed in occasione del BEMA (salone delle macchine per l’automazione dell’ufficio) la fiera piu’ importante dell’epoca viene presentata al grande pubblico.

Il PRIMO PC ebbe un successo pazzesco, stavolta a giudicarlo non erano capi d’azienda (che poco capivano di elettronica) ma persone comuni, tutti si chiedevano dove fosse il cavo che collegasse quella bellissima macchina ad un “vero computer”, nessuno poteva credere che era quello il computer stesso.

Il costo passò da 100000 dollari dell’epoca di un computer tradizionale a poco più di 3200 dollari, tutti ne volevano uno, anche la NASA ne acquistò diversi esemplari.

Purtroppo però In Olivetti, a parte il gruppetto di Perotto, non ci sono più i tecnici e ingegneri elettronici indispensabili sia per progettare ulteriori sviluppi del prodotto, sia per organizzare una rete commerciale in grado di vendere un prodotto ben diverso dalle macchine per scrivere o da calcolo.

L’Olivetti cerca di richiamare tecnici e ingegneri che sono finiti alla OGE (General Electric), dove lavorano per gli americani; ma i tempi non sono brevi, mentre l’industria americana, colta l’importanza delle novità introdotte dalla P101, non perde tempo per imboccare la stessa strada.

Il resto è storia….

Leggi anche