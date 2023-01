Londra, 12 gennaio 2023: L’associazione Talented Italians in The UK (‘TIUK’) e la Cameradi Commercio e Industria Italiana hanno avuto il piacere di presentare la nona edizione delpremio Talented Young Italians presso l’Ambasciata Italiana a Londra, alla presenzadell’Ambasciatore Inigo Lambertini.

L’Associazione TIUK si occupa di promuovere attivitàculturali, accademiche, sociali e di business nella comunità italiana nel Regno Unito, e fu fondata nel 2018 dai vincitori del premio Talented Young Italians, tra i quali il Presidente dell’associazione Brunello Rosa.

Il premio, finora sponsorizzato dalla Camera di Commercio e Industria Italiana, ha lo scopo

di elevare il profilo di italiani che hanno avuto successo nella loro impresa nel Regno Unito,

mantenendo allo stesso tempo un legame con l’Italia e incoraggiando gli scambi tra i due

paesi.

I vincitori del premio (tutti di età inferiore a 40 anni) si sono distinti nelle proprie

carriere nel Regno Unito non solo come leader ma anche come esempio per altri giovani nei

settori della finanza e dei servizi, dell’industria e del commercio, della ricerca e

dell’innovazione e dei media e della comunicazione. Questa è la prima edizione realizzata

presso l’Ambasciata Italiana, che continuerà ad ospitare anche per i prossimi anni la

premiazione annuale proprio per aiutare a promuovere il giovane talento italiano nel Regno

Unito.

I vincitori dell’edizione 2022, che sono stati rivelati durante la cerimonia, sono:

 Virginia Stagni per la categoria Media & Communication, Charity

 Andrea Testa per la categoria Research & Innovation

 Maria Paola Municchi, Paolo Tripoli, Giovanna Viganò per la categoria Finance &

Services

 Lucia Salvi e Alessandra Vittiglio per la categoria Industry & Commerce

Brunello Rosa, Presidente di TIUK, ha commentato: “Ogni anno è un onore venire a

conoscenza delle imprese degne di nota dei candidati al premio Talented Young Italians. I

loro sforzi per lo sviluppo delle proprie carriere nel Regno Unito e la loro cura nel mantenerelegami professionali con l’Italia sono ammirevoli. Non ho dubbi che i vincitori di questa edizione possano continuare ad ispirare noi italiani nel Regno Unito con i loro impegni professionali.”

Come di consueto i vincitori avranno il diritto a far parte di TIUK e sono stati presentati da

figure autorevoli in grado di attestarne il valore e verificarne i requisiti.

Talented Italians in The UK (‘TIUK’) è un’organizzazione senza scopo di lucro, apartitica,senza finalità politiche. I membri sono professionisti, accademici, imprenditori e dirigentiitaliani con una vasta esperienza in molteplici settori con l’obiettivo di supportare il talentoitaliano e la circolazione dei cervelli tra l’Italia e il Regno Unito. Per ulteriori informazionivisitare https://talenteditalians.uk/