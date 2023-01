Londra ( Riccardo Depasquale) La cattura del RE di Cosa Nostra ha fatto il giro del mondo.

Su tutti i giornali, compresi quelli britannici la notizia é apparsa come una vittoria del bene sul male, dei carabinieri italiani e di una rete fitta internazionale che é riuscita a catturare il il capo dei capi.

Matteo Messina Denaro si faceva chiamare Andrea Bunafede, con carta di identitá in regola. Una vita la sua totalmente al buoio, in una piccola casa a Campobello di Mazara, dove gli inquirenti per tutta la notte hanno lavorato per trovare traccia dell’archivio segreto di Totó Riina dato poi a Matteo Messina Denaro, dove si trovano segreti degli ultimo 40 anni.

Per ora nel covo, non sono stati trovati documenti ne armi. Solo vestici e oggetti costosi come promufi e orologi. Nessuno ( cosi dicono) sapeva che il boss era li a Campobello di Mazara a pochi chilometri da dove era nato.

Il posto piú sicuro per uno come lui, protetto sicuramente da una rete di affiliati e fedeli. La sua vita era veramente da recluso, sempre in casa, poche uscite solo per andare in ospedale per le cure ad un cancro al colon, ed é stato proprio questo che é stato l’elemento fondamendale per i carabinieri del Ros per la cattura.

Ci sono voluti anni di indagini, intercettazioni, per la cattura avvenuta ieri.

Ora tutti si chiedo chi possa prendere il suo posto, un ex pentito di Cosa Nostra Gaspare Mutolo azzarda un nome, Settimo Mineo, ma aggiunge anche che le cose da come le ha vissute lui prima ad ora sono cambiate.

L’ufficiale a capo di 100 uomini Lucio Arcidiacono a capo di 100 uomini é stato colui che lo ha arrestato : «Le manette non servivano. Alla fine lui

ci ha ringraziati per come l’abbiamo trattato». «Gli abbiamo dato dell’acqua e chiesto se avesse bisogno di mangiare qualcosa per le medicine» «Io e i mei uomini eravamo sulle sue tracce da almeno 8 anni — spiega—. Prima al reparto anticrimine di Palermo e poi come comandante del primo reparto investigativo che si dedica proprio alla ricerca dei grandi latitanti».apevamo che Bonafede sarebbe andato alla clinica, ma non avevamo la certezza di chi si celava dietro quel nome. È arrivato a bordo di una Fiat Bravo bianca e si è subito diretto all’accettazione».

RIVELAZIONI DUE MESI FA di di Salvatore Baiardo

«Messina Denaro sarebbe malato e potrebbe farsi arrestare» e si suppone una trattativa…

riportiamo dal corriere della sera, Due mesi fa, a novembre 2022, le rivelazioni choc di Salvatore Baiardo, a suo tempo persona di fiducia di boss mafioso, a Massimo Giletti per Fantasmi di mafia, su La7: «L’unica speranza dei Graviano è che venga abrogato l’ergastolo ostativo” e sul nuovo governo: “Che arrivi un regalino?…Che magari presumiamo che un Matteo Messina Denaro sia molto malato e faccia una trattativa per consegnarsi lui stesso per fare un arresto clamoroso?».

La ferocia di un «re» che sciolse un bambino nell’acido si é conclusa senza sparatorie, senza urla, ma in totale serenitá, come se Matteo Messina Denaro si fosse reso conto che ormai era finita, la sua vita segnata dal cancro probabilmente fará il suo percorso e giustizia, ora peró tutti si aspettano massima collaborazione per fare luce su stragi, relazione tra stato e mafia, e sopratutto per fare giustizia a tutte quelle vittime innocenti che negli ultimi 40 anni sono morti ammazzati.

Con la cattura del Re di Cosa Nostra finisce l’epoca delle stragi, ma non la mafia, che ora sicuramente si rigenerá ancora, la lotta contina, ma consapevoli del fatto che ora Cosa nostra si é indebolita, ed é diventata piú vulnerabile.

