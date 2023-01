Tweet on Twitter

Share on Facebook

Londra (Roberta Chiatti) – A Londra e nel resto della Gran Bretagna sono tornate temperature gelide che potrebbero portare neve.

Al momento Londra vede temperature sotto lo zero mentre è nevicato nel sud-est d’Inghilterra e in alcune zone dell’Essex.

Londra 2022 tutta innevata, il servizio di London ONE Radio

Non solo Londra ma anche Brighton e questo freddo dovrebbe rimanere costante fino alla fine della settimana, quando nel weekend ci sarà un po’ di tregua con un clime più mite proveniente dall’Atlantico.

Il portavoce del Met Office Grahame Madge ha dichiarato: “Diventerà più freddo con un flusso d’aria da nord che porterà pericoli invernali. Non è niente di estremo per gennaio… Questo è più un promemoria che è inverno, ma non è uno scenario da Bestia dell’Est.’