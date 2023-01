Londra – Nella cornice della “Jubilee Room” al Palazzo di Westminster si è svolta la presentazione del progetto dell’ Intergruppo Parlamentare sulle Droghe Emergenti e la loro diffusione “online” presieduto ed ideato dalla Professoressa in Scienze sulle Dipendenze all’ Università dell’ Hertfordshire, l’italo/britannica Ornella Corazza, e dal membro del Parlamento Britannico ed ex Sottosegretario al Crimine Lord John Taylor of Holbeach, che nella sua introduzione ha invitato i vari membri del Parlamento presenti ad aderire al progetto.

L’evento ed il progetto sono sostenuti dal Segretario Privato del Ministro della Giustizia Britannica, l’Onorevole Gareth Bacon MP, che ha auspicato sia questo il primo di una serie di eventi che permetterebbero ai politici di evidenziare in Parlamento i problemi emersi dalle ricerche accademiche e di divulgarne i risultati attraverso i media.

La Professoressa Corazza ha poi spiegato i motivi per cui un gruppo interparlamentare sia importante per esporre al mondo politico un fenomeno relativamente nuovo che lei stessa per prima ha evidenziato nel 2000 e ne ha personalmente comunicato l’allarmante aumento alla recente udienza al Parlamento Britannico per la Commissione del Ministero degli Interni.

Gli altri membri dell’altamente qualificato gruppo di relatori sono stati il professore italo/britannico in Farmacologia Clinica e Terapeutica Fabrizio Schifano che ha evidenziato il fatto che le numerose nuove droghe non vengono facilmente individuate dagli esami delle urine ed ha esposto la scoperta di 120 sostanze illegali simili a farmaci soggetti a prescrizione medica e circa 400 oppioidi (sostanze ricavate dal papavero da oppio) sintetici illegali che sono a volte estremamente potenti e letali.

Il Professore Owen Bowden-Jones, Consulente del Governo Britannico sul disuso delle droghe, ha spiegato che questo alto numero di nuove droghe creano dei nuovi effetti post uso che poi si rivelano difficili da curare.

Il Professore in Psicologia Sociale Lambros Lazuras ha evidenziato come queste nuove droghe stiano trovando spazio anche nel mondo dello sport, sia a livello amatoriale sia a livello agonistico.

Presenti nel pubblico all’evento vi erano vari esponenti politici tra cui la Baronessa Anna Healy di Primrose Hill, la Baronessa Doreen Lawrence e vari rappresentanti di associazioni sociali interessati all’argomento trattato.

Per l’università dell’Hertfordshire, che ha sostenuto l’evento, erano presenti il Vice Rettore per la ricerca, il Professor John Senior, ed il Presidente del Dipartimento Scienze della Vita e della Medicina Richard Southern.

L’evento è stato organizzato dallo stratega politico di nazionalità italo/britannica Chris Vinante Giovannini, il quale cura le operazioni strutturali del progetto per conto dell’Università e dei rappresentanti parlamentari.