Londra (Roberta Chiatti) – Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato che i tickets di bus e metro di Londra subiranno un aumento del 6%.

Questo si rivela essere il più grande aumento delle tariffe Tfl nell’ultimo decennio. Dal 5 marzo le tariffe degli autobus aumenteranno di altri 10 pence (come l’anno scorso), il che significa che un viaggio singolo costerà £ 1,75.

Le tariffe della metropolitana aumenteranno fino al 6,7%, a seconda del numero di zone percorse.

Il motivo per cui aumentano i costi sui mezzi di trasporto pubblico di Londra è dovuta alle conseguenze della pandemia.

Dal 2016 per circa 5 anni il sindaco di Londra ha cercato di mantenere al minimo il prezzo dei tickets di bus e metropolitana, ma adesso questa iniziativa è giunta al termine considerando anche l’attuale scenario di crisi economica

Tuttavia, non cambierà il privilegio per gli over 60 che potranno continuare a viaggiare gratuitamente fino alle ore 9 del mattino durante la settimana eccetto il weekend.