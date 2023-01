Londra (Roberta Chiatti) – Il Lambeth Council ha appena lanciato una nuova “strategia sui marciapiedi” per rendere i marciapiedi dei veri spazi pubblici.

Attualmente, il 94 percento dei marciapiedi del distretto è utilizzato per il parcheggio delle auto, nonostante la maggior parte delle famiglie non abbiamo una macchina.

La nuova iniziativa del comune toglierà alcuni di questi parcheggi, sostituendoli con alberi, piste ciclabili e posti a sedere diventando una zona pedonale di una grandezza pari a 194 campi da calcio.

Il piano completo propone:

Pavimentazioni più larghe, con un minimo suggerito di 2m. Una nuova piantumazione di alberi, almeno uno ogni 25 m. Più posti per sedersi e riposare. Migliore accesso a negozi e aziende

Sovvenzioni per i residenti che desiderano creare mini-giardini e posti a sedere nelle loro strade, come quelli esistenti a Landor Road e Railton Road.

Più noleggio di biciclette, a ogni 5 minuti da ogni casa di Lambeth.Più parcheggio per biciclette su strada e deposito sicuro per biciclette. Riducendo le auto e incoraggiando la bicicletta, la strategia aiuterà anche ad affrontare la crisi della qualità dell’aria di Londra.