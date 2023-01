Londra (Roberta Chiatti) – La Disney apre una mostra immersiva a Londra per celebrare i suoi 100 anni di storia.

L’esibizione, chiamata ‘Wonder of Friendship: The Experience’, sarà un viaggio attraverso le amicizie dei personaggi più amati della Disney, che si svolgerà nei sorprendenti dintorni dell’ ex palazzo degli uffici 180 The Strand, ora zona più aperta alle famiglie.

Lo spettacolo sarà caratterizzato da 1.000 metri quadrati di installazioni tutte a tema “Alice nel Paese delle Meraviglie”, Lilo & Stitch, “Il Re Leone” e Topolino e i suoi amici.

I visitatori potranno inciampare nella tana del coniglio di Alice, annusare i profumi di Ohana Bay di Lilo & Stitch e ballare con Paperino e Pippo. Il tutto è rivolto ai giovani adulti e i visitatori potranno utilizzare i codici QR per dare vita ai personaggi nella realtà aumentata.

I biglietti costano £ 17,50 e sono in prevendita per i membri di H&M, ma lo spettacolo dura solo poco più di una settimana prima del viaggio in Germania e Francia, quindi la disponibilità sarà molto limitata.

“Wonder of Friendship: The Experience” è al 180 The Strand. 12-21 maggio. Biglietti disponibili qui.