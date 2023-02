Londra: Il Consolato agevola il servizio passaporti per over 70

Oggi, 9 febbraio, il Consolato ha confermato l’istituzione del canale “Silver Day”, dedicato agli iscritti AIRE con più di 70 anni. Tale canale consentirà loro di recarsi in Consolato Generale senza appuntamento per il rinnovo del passaporto tutte le mattine dal martedì al venerdì.

Londra (Roberta Chiatti) – Il Consolato Generale d’Italia a Londra continua ad agevolare il servizio passaporti, questa volta per gli over 70.

Per tutti i connazionali che intendono accedere a tale canale sarà necessario munirsi di 2 fototessere in formato passaporto, il formulario già compilato, il vecchio passaporto o altro documento di identità e una debit card per il pagamento del nuovo libretto.