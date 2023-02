Londra (Rosita Dagh) – La City Of London sta pensando di spegnere le luci di alcuni grattacieli iconici di Londra per risparmiare energia.

Ultimamente sono sorte preoccupazioni per le luci lasciate accese negli edifici per uffici che hanno pochi o nessun lavoratore che utilizza il loro servizio durante la notte, risultando essere un vero e proprio consumo di energia.

Pertanto grattacieli come il Gherkin potrebbero introdurre nuove regole che imporrebbero di spegnere o abbassare le luci durante la notte.

Nelle proposte, si legge che il Comune suggerisce di creare tre “zone di luminosità” con diversi ore di coprifuoco:

Coprifuoco alle 22:00 per le aree residenziali,

alle 23:00 per le aree culturali e turistiche

alle 00:00 per i centri di trasporto e commerciali

I grattacieli sarebbero “incoraggiati” ad aderire a una “Considerate Lighting Charter” volontaria per migliorare l’illuminazione. Ciò contribuirebbe a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni di carbonio entro il 2040 della City Of London’s Square Mile.

La City Of London Corporation sta elaborando queste proposte come parte di un “Documento di pianificazione supplementare per l’illuminazione”. Questa consultazione è in corso fino a venerdì (17 febbraio).