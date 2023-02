Nicola Sturgeon si dimette come Primo Ministro della Scozia

By

Londra (Rosita Dagh) – Nicola Sturgeon ha confermato di volersi dimettere dopo 8 anni di servizio come Primo Ministro scozzese.

Sturgeon, il primo ministro più longevo e la prima donna a ricoprire la carica, dichiara che questo sarebbe stato il momento giusto per farlo ma continuerà a mantenere la sua carica fino alla elezione del suo successore

L’ormai ex leader del Partito Nazionale Scozzese insiste che le sue dimissioni non sono state una risposta all ‘”ultimo periodo di pressione”, nonostante abbia ammesso la tensione creatasi dalle controversie sulle riforme di genere e sul desiderio di un referendum d’indipendenza.

Nicola Sturgeon spiega ai cittadini:

“Sin dal primo momento ho creduto che parte del mio servizio sarebbe stato anche quello di sapere quando è il momento giusto di lasciare il posto a qualcun altro” e aggiunge: “E quando è arrivato quel momento, io ho avuto il coraggio di farlo”