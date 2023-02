Londra (Rosita Dagh) – Sempre più persone lasciano Londra per gli affitti molto alti, esattamente il 40% degli affittuari si sono trasferiti.

Secondo una nuova ricerca molti londinese hanno optato per le contee vicine alla città come Kent, Essex, Hertfordshire e Surrey. Anche Tandridge, Epping Forest, Sevenoaks e Broxbourne risultano essere popolari, mentre un 38% si è trasferito nelle Midlands nel 2022, rispetto al 27% nel 2019.

Aneisha Beveridge, responsabile della ricerca presso l’agenzia immobiliare Hamptons, ha spiegato che queste persone hanno 30 anni e sono alla ricerca di spazi più ampi e una migliore qualità della vita.

Non solo Londra, ma anche grandi città come Birmingham non offrono una lista di casa a basso prezzo. A testimoniarlo Pavel, un ascoltatore di London ONE radio, il quale ha dichiarato che se 2 anni fa i prezzi delle case erano accessibili ora possono essere paragonati a quelli di Londra.

Altri ascoltatori di London ONE radio hanno dato diverse ragioni per cui stanno andando via da Londra:

Giorgia: “Ho lasciato Londra a gennaio 2022 e dopo 8 anni ora sono a Edimburgo e si sta da dio!”

Roberta: “Ho lasciato Londra a giugno 2022 e ora insegno a Firenze”

Andrea: “Io tra un mese mi trasferisco a East Croydon e non solo mi sto trasferendo ma ho pure dovuto trovare un altro lavoro dove mi pagano 10K in più perchè la situazione è abbastanza pesante con un salario nella norma”