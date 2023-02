Nicola Sturgeon si dimette: cosa succederà ora in Scozia

By

Londra (Rosita Dagh) – Nicola Sturgeon, la First Minister della Scozia, ha annunciato le sue dimissioni a seguito delle accuse di violazione del codice ministeriale da parte di un’inchiesta governativa.

Sturgeon ha affermato che, sebbene abbia agito sempre in buona fede, “le questioni etiche e politiche in gioco sono diventate troppo grandi” e ha deciso di dimettersi dalla sua posizione di leader.

Sturgeon è stata una delle figure politiche più importanti del Regno Unito. Infatti, le sue dimissioni avranno sicuramente un impatto significativo sulla politica scozzese e sulle relazioni con il resto del Regno Unito. La Scozia è attualmente governata dall’SNP (di cui la Sturgeon ne è stata una grande sostenitrice) che sostiene l’indipendenza scozzese.

Con l’uscita di scena della Sturgeon, ci sono dubbi sul futuro del movimento indipendentista e sulla possibilità di un nuovo referendum sull’indipendenza.

Ma chi sarà il successore di Nicola Sturgeon alla guida del Partito Nazionale Scozzese?

Ci sono diversi candidati che si stanno preparando a prendere il posto di Sturgeon, tra cui Angus Robertson, l’ex leader del gruppo parlamentare SNP al Westminster, e Joanna Cherry, una parlamentare dell’SNP. Tuttavia la maggior parte dà per vinto Angus Robertson, ex leader del gruppo parlamentare dell’SNP a Westminster.

Chi è Angus Robertson e quali sono le sue posizioni politiche? N

Nato nel 1969, Robertson ha una lunga carriera politica alle spalle. È stato eletto al Parlamento scozzese nel 2016 e ha ricoperto diverse cariche all’interno dell’SNP, tra cui quella di leader del gruppo parlamentare dell’SNP a Westminster dal 2007 al 2017.

Robertson è un sostenitore dell’indipendenza scozzese e ha lavorato duramente per promuoverla all’interno del Parlamento britannico.

Le posizioni politiche di Robertson sono in linea con quelle dell’SNP, tra cui la promozione dell’indipendenza scozzese, l’adesione alla UE e la lotta contro l’austerità. Inoltre, Robertson ha fatto della lotta contro il cambiamento climatico una delle sue priorità, e si è impegnato per promuovere le energie rinnovabili in Scozia.

Ed è per questo che la sua esperienza politica e la sua passione per la Scozia lo rendono un leader molto promettente.