Londra (redazione) – “Sustainable Desires”: i design italiano e britannico si uniscono a Manchester presso la Manchester School of Art il 9 marzo 2023.

A dare la notizia è stato il Consolato d’Italia a Manchester che insieme alla Camera di Commercio italiana in UK, supporterà l’evento SUSTAINABLE DESIRES – DESIGN PERSPECTIVES FROM ITALY AND THE UK

Durante la giornata del 9 marzo un gruppo di progettisti di grafici e progetti di progettazione italiani e britannici presenterà e discuterà le loro prospettive ed esperienze per sostenere la sostenibilità e la desiderabilità, come centrale per la progettazione commerciale e la produzione contemporanea.

L’evento è gratuito, il biglietto può essere riservato a questo link: https://bit.ly/3y40VWI

Questo evento si svolge per la settima edizione della Giornata del design italiano, un’iniziativa organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e dalla cooperazione internazionale dell’Italia per celebrare e promuovere il design italiano nel mondo.