Londra (P.B.O) – Il Consolato di Londra organizza il 15 marzo un evento all’IIC sulle imprese imprese Biotech.

L’eveto promosso dalla Nucleate (un’organizzazione guidata da studenti libera e collaborativa che facilita la formazione di società pionieristiche nel campo delle scienze della vita e – UIS (United United Italian Societies).

Ci saranno molto ospiti, in quanto gli italiani in Uk e in Italia sono pionieristici e all‘avanguardia sulle imprese biotech, settore molto produttivo e innovativo.

noi abbiamo avuto il piacere di intervistare in anteprima il Dr Francesco Ghanaymi Head of Government Relations United Italian Societies e Federico Caso moderatore DPhil in Clinical Medicine all’ University of Oxford | Biotech Startups Enthusiast | Nucleate UK

Dr Francesco Ghanaymi

Le aziende biotech (o biotecnologiche) sono imprese che si occupano di sviluppare prodotti e servizi basati sulla biologia e la biochimica. Queste imprese utilizzano tecnologie biologiche, quali la manipolazione genetica, la fermentazione e la biotrasformazione, per sviluppare nuovi prodotti in vari settori, tra cui la salute umana, l’agricoltura, l’ambiente e l’industria alimentare.

Federico Casu

Le imprese biotech spesso collaborano con università, centri di ricerca e istituti di ricerca per sviluppare nuove tecnologie e prodotti. I prodotti biotecnologici possono includere farmaci, prodotti alimentari, combustibili rinnovabili, prodotti chimici, biopolimeri e molto altro.

Le imprese biotech hanno un impatto significativo sull’economia globale e sono diventate sempre più importanti negli ultimi anni grazie ai rapidi sviluppi della scienza e della tecnologia.

L’eveto prevede due importanti pannel, con illustri ospiti da Oxford, Cambridge, e Londra:

Speakers per il primo panel

Dr Stefano Angioletti-Uberti Docente Imperial College Londra

Dr Francesco Boccellato Docente University of Oxford

Prof. Pietro Lio’ Professor University of Cambridge

E poi ci saranno delle discussioni sul tema dello sviluppo di aziende di biotecnologiche in Italia. Il successivo pannel sará fatto con tre esperti

Dr Stefano Angioletti-Uberti Docente Imperial College Londra

Francesco Moiragi Investment Manager Unruly CapitalLondra

Denis Cecchin CTO & Co-founder of Somaverse Cambridge