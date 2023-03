Oscar 2023, trionfa l’outsider “Everything Everywhere All at Once” nulla per l’Italia

By

Londra ( Chiara Pettinelli) Grande serata degli oscar, trionfa l’outsider “Everything Everywhere All at Once”, 7 statuette e snobba i grandi nomi del cinema americano.

Miglior film, miglior regia, migliore attrice e migliori non protagonisti su 11 candidature. Battuti i blockbuster “Avatar”, “Top Gun: Maverick” ma anche Steven Spielberg con “The Fabelmans”.

Un film di avventura, azione, fantascienza, dramma familiare con tematiche Lgbt, comedy e romance con protagonista una donna cinese.

Una film che racconta una storia passando per tutte le dimensioni del tempo, dello spazio e dell’essere, con le grandi stars del cinema Michelle Yeoh (“La Tigre e il Dragone”) e Jamie Lee Curtis .

Michelle Yeoh è la prima donna asiatica a vincere come Migliore attrice e nel suo discorso di ringraziamento ha detto: “Non lasciate mai che qualcuno vi dica che avete passato una certa età”.

“Avatar: la Via dell’Acqua” e “Top Gun: Maverick” sono stati sostanzialmente snobbati dall’Academy: il primo conquista una sola statuetta per gli effetti speciali, mentre il film di Tom Cruise vince quella per il sonoro.

L’italia, nulla rimane senza statuetta: Aldo Signoretti, candidato per il trucco di “Elvis”, battuto da Adrien Morot, Judy Chin e Annemarie Bradley per “The Whale”.