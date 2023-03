Londra: Earl’s Court apre spazi “sicuri” per i tossicodipendenti

By

Londra (Roberta Chiatti) – Il Royal Borough of Kensington & Chelsea (RBCK) sta prendendo in considerazione l’idea di adibire degli spazi per i tossicodipendenti a Earl’s Court.

La proposta sarebbe quella di mettere a disposizione delle stanze “sicure in modo che i consumatori di droghe possano consumare stupefacenti in un ambiente più controllato.

Linda Wade, consigliere liberaldemocratico di Earl’s Court dal 2010, spiega: “Se hai qualcuno che si schianta per strada, diventa vulnerabile. Potrebbero essere presi a calci, potrebbero essere derubati, potrebbero litigare con persone che vogliono la loro droga.’

Linda Wade ha inoltre dichiarato che il quartiere di Earl’s Court è ora il più famoso a Londra per lo spaccio di droga, un fenomeno che si è diventato più frequente dopo il covid.

Se alcuni sono contrari alla proposta in quanto sostengono che una simile operazione significherebbe un aumento di uso illegale di droghe, dall’altra ci sono persone come Linda Wade che credono sia un modo differente di affrontare il problema.