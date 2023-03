Lavrov: Se veramente i britannici fornisco le armi a uranio impoverito all’Ucraina per Londra finirà male

Non si placano le tensioni tra Russia e occidente, anzi dalla Russia arrivano avvertimenti seri e pesanti di una minaccia nucleare su Londra.

Questo a seguito di quello che é stato detto in parlamento britannico.

La rivelazione è stata fatta lunedì dalla baronessa Annabel Goldie, viceministro della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak, durante un’audizione di secondaria importanza alla Camera non elettiva dei Lord, passata del tutto sotto silenzio sull’isola, fino a che non è rimbalzata dai media ucraini.

Se la Gran Bretagna dovesse fornire munizioni all’uranio impoverito all’Ucraina, “non c’è dubbio che finirà male” per Londra. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov in un’intervista alla tv Rossiya-1 citata dalla Tass. “Non sarei sorpreso da questo sviluppo, se questa (consegna) avvenisse effettivamente, ma non c’è dubbio che finirà male per loro”, ha detto Lavrov. Di queste forniture “non ne ho sentito parlare, ma non sarei sorpreso da nulla, perché hanno completamente perso il senso dell’orientamento riguardo alle loro azioni al modo in cui minano la stabilità strategica in tutto il mondo”, ha chiarito.